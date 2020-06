Necháme upáliť malú kacírku alebo sedem nepoškvrnených počatí

Autor príspevku si tie príbehy nevymyslel, nie je to fikcia, udiali sa. Kým prvý je svedectvom, že dnešné deti sú lepšie informované a rozhľadenejšie ako predošlé generácie v ich veku a nevedia sa správať farizejsky...

-------

– Ahoj, Ďurko, čo si taký namosúrený?

– Ani tebe, Betka, by nebolo do smiechu, keby na teba ziapali a potom by si ešte dostala facku.

– Čo sa ti vlastne prihodilo?

– Nuž, na náboženstve sa farár pýtal, ako nemáme chodiť do kostola. A ja som sa prihlásil prvý..

– A čo si povedal?

– Že do kostola nemáme chodiť holí a s kondómami.

– Haha, bolo by zábavné vidieť ťa, ako stojíš nahý s kondómami pred kostolom, ale aj tak si dobre povedal.

– Aj ja som si to myslel, ale kňazovi sa moja odpoveď nepáčila, naštval sa a ešte aj žaloval na mňa mamine, že vraj ako to ten jej 8 ročný syn rozpráva. A tá doma na mňa nakričala a ešte mi aj strelila poza uši.

– Aj tvoja mama si myslí, že si povedal dačo zlé?

– To nie, ale dostal som vraj za to, že som nazlostil pána farára.

– To znamená, že na náboženstve je najlepšie nehlásiť sa, ani sa na nič nepýtať, ani neodpovedať, len držať hubu?

– Veru, odteraz tam budem len sedieť ako kvas a radšej si odhryznem jazyk ako by som mal jediné slovko ceknúť.

– Spomenula som si, že moja sesternica , keď im kňaz na náboženstve dal za úlohu nakresliť Boha, nakreslila nebo z ktorého vychádzajú lúče. Keď sa jej farár opýtal, čo to má znamenať, odvetila, že doma majú Bibliu a tam je Desatoro, podľa ktorého vytvárať a uctievať modly je zakázané. A vieš akú známku jej za to dal?

– Jednotku s hviezdičkou?

– Figu borovú. Najprv mu to vyrazilo dych, potom očervenel, rozčertil sa a naparil jej päťku.

------

Autor príspevku si tie príbehy nevymyslel, nie je to fikcia, udiali sa. Kým prvý je svedectvom, že dnešné deti sú lepšie informované a rozhľadenejšie ako predošlé generácie v ich veku a nevedia sa správať farizejsky ani skrývať svoje myšlienky a pocity a vyznieva skôr humorne, druhý je z pohľadu niektorých veriacich do neba volajúce kacírstvo. To prostoreké chlapča už bolo potrestané, no povedzte, je päťka dostatočný trest pre to drzé dievčisko, pre tú rebelantskú ovečku, čo sa opovážila svojho dušpastiera poučovať o Desatore, a tým ponížiť jeho dôstojnosť a autoritu?

Nikoho nezaujíma, že kresťanským náboženstvám chýbajú duchovné základy pravých Prikázaní, že namiesto niektorých kameňov napchali stavitelia do fundamentov vatu? No a čo, odvrkne staviteľ, pozrite na naše katedrály, baziliky, honosné chrámy, ktoré krížmi prebodávajú oblohu, tie majú v základoch dosť betónu na to, aby odolali aj mocným uragánom, aj stredne silným zemetraseniam.

Duchovné chrámy sú už dávno zborené, na ich ruinách stoja honosné kamenné výtvory, kde to, čo je hriešne, je vraj sväté, kde veriaci sa bijú do pŕs a srdcervúco vzývajú a bozkávajú obrazy, kríže, sochy, ikony, ružence, uctievajú všetko čo Boh zakázal, volajú bezduché modly na pomoc. Na omši sú medzi nimi robotníci, šoféri, upratovačky, dôchodcovia, úradníci, podnikatelia, vojaci, policajti, vedci, právnici, učitelia, zdravotníci, umelci, politici, hlavy štátov...

Volajú mŕtvych z druhého sveta, klaňajú sa ich relikviám, kostiam, kvapkám krvi, vlasom... prosia ich duše, aby sa im ponáhľali na pomoc v súžení, úzkostiach, nešťastiach, trápeniach i chorobách. Vzývajú Ježiša, o ktorom sa jeho apoštolom ani nesnívalo, ba ani on sám ani v najhoršom sne netušil, že o tristo rokov po jeho ukrižovaní z neho kresťania spravia Boha. Tým mu len ubližujú. Keď Ježiš vyhlásil: „Môj otec je väčší ako ja,“ nepovedal tým všetko, pretože (teraz sa bigotní veriaci ešte viac naježia), pomer Božej veľkosti a moci v porovnaní s Kristom, je väčší ako medzi zemeguľou a zrnkom púštneho prachu.

Vzývajú aj jeho matku, ktorá ani v najhoršej predstave nemohla tušiť, že po smrti jej vymyslia tituly ako bohorodička, či kráľovná nebies a jej ikony sochy a obrazy budú vláčiť v procesiách. Ježišovú matku zdánlivo uctievajú a modlia sa k nej, ale v konečnom dôsledku ju ponižujú, urážajú a posmievajú sa jej, a to aj tým, že ju nazývajú pannou. Dokedy zostane pannou? To by musela mať najmenej sedem nepoškvrnených počatí! Veď okrem Ježiša mala aj Jakuba, Jozefa, Judáša (na odlíšenie od Judáša, ktorý Ježiša zradil, je v niektorých Písmach premenovaný na Judu) a Šimona a mala aj niekoľko dcér. (Mk,6,3). Na Slovensku je mariánsky kult mimoriadne silný, Mária, podľa kresťanov vraj panna, má u nás okrem viacerých sviatkov v roku aj jeden štátny sviatok, Keby bol Boh, ktorý nemá žiaden sviatok, závistlivý, mohol by závidieť Márii, jej synovi, aj ďalším svätým, keďže mu, ešte v dávnych dobách kresťania ukradli sobotu, dňom pokoja vo väčšine krajín sveta spravili nedeľu a zasvätili ju človeku.

Volajú zástupy anjelov i armádu nebohých ľudí, ktorých považujú za svätých, napriek tomu, že tak ako dnešní veriaci aj tí svätorečení sa klaňali zakázaným modlám, dupali po sobote i po božej jedinečnosti.

Volajú všade naokolo, len nie Všemohúceho. Toho kresťania upratali na vedľajšiu koľaj, je pre nich len nálepkou, a aby príliš nezavadzal, uväznili ho do akejsi trojdielnej „matriošky“, ktorú nazvali svätá trojica. Ľudstvo ho niekoľko miliárd krát denne uráža, ponižuje, šliape po jeho Prikázaniach ; znechutený sa od nás odvracia, vzďaľuje sa od nás, prestáva nás ochraňovať a necháva svet boriť sa nielen v bahne najnovšej pandémie ale aj v mnohých iných súženiach.

Stvoriteľ sám na nás zlo nezosiela, trestá nás len tým, že pourážaný a sklamaný nás pred zlom neochraňuje tak, ako by mohol, pretože mu to svojim správaním a zle nasmerovanou vierou nedovolíme, neumožníme mu, aby nám pomohol svojou nesmiernou mocou.

Ako môže bežný kresťan nájsť východ z labyrintu, keď mu chýba správny kompas? Ten kompas, ktorý používa, ak je nastavený na falošné Prikázania z katechizmu, mu neukazuje smer na nájdenie cesty k Svetlu, ale naopak, strelka mu ukazuje, kam má ísť, aby sa k nemu nikdy nemohol priblížiť.

Nestačí sa upokojovať tým, že cirkev, robí (okrem škaredých prešľapov niektorých jej predstaviteľov) aj veľa dobrých vecí, nie, netreba jej upierať zásluhy. Okrem iného snaží sa pomáhať bezdomovcom, buduje azylové domy, organizuje zbierky pre chudobných, nabáda veriacich byť milosrdnými a nepochybne by sa našli aj ďalšie chvályhodné a užitočné aktivity. Ale to nestačí. Podobné atribúty má aj väčšina pohanských náboženstiev, aj nemálo ateistov i agnostikov má v sebe etiku slušného ľudského správania a neváhajú pomôcť človeku, ktorý to potrebuje.

Aj keď nežijeme v stredoveku, v mysliach niektorých duchovných, a následne aj ich horlivých ovečiek namiesto hľadania cesty z bludiska, vyrastá inkvizičná hranica na upaľovanie „kacírov“. Na jej zapálenie poslúžia iskry hnevu a nenávisti od tých, ktorých rátať do desať musia učiť malé deti.