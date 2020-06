Pán Váhu a Tatier Igorčák Trnavský chystá revanš

(Minifejtón) Keď sa vlády chopil pán Váhu a Tatier Igorčák Trnavský, začal zrazu dobiedzať do svojho spojenca Richarda, že poďme sa, Rišo, trochu pobiť, potrénovať si, aby sme boli vo forme, keby nás náhodou napadli Pelle, Róbert

alebo Marián so svojimi družinami. O čo sa pobijeme, opýtal sa Rišo. O nedeľu. V plnom zbroji sa pustili do seba. Trnavský pán na veľkom koni, bojovný Richard na menšom. Každý deň usporadúvali turnaje, strkali žrďami do seba, Trnavčan zhadzoval Riša z koníka a stále vyhrával, ale bojovný Rišo aj keď doudieraný a neraz dobitý ako žito, sa za žiadnu cenu nechcel vzdať a bojoval zo všetkých síl, až jedného dňa sa mu podaril husársky kúsok – zhodil Igora na zem, že ten sa ledva pozberal, ešte teraz striasa zo sebe prach... Výsledkom toho súboja bolo, že poddaní, čo celý týždeň robia na pánskom, môžu znovu v nedeľu nakupovať.

Ale pán z Trnavy nemá rád porážky, pripustil, že jednu malú bitku prehral, ale nie vojnu a onedlho si to s Rišom rozdá na revanš. Môžeme sa tešiť na rozhodujúci súboj. Igor má radcov, ktorí mu šepkajú, že keď porazí Riša a znovu sa v nedeľu zavrú obchody, poletí na svojom tátošovi rovno do raja a stane sa legendou, podobne ako jeden islamský prorok.

Blíži sa jeho súboj s pragmatickým Richardom, ktorý, keď práve nesedí na svojom šikovnom poníkovi, nelieta v oblakoch, ale stojí pevne oboma nohami na zemi.

Komu máme držať palce? Keď vyhrá Rišo, budeme naďalej slobodne nakupovať, a nedeľa nebude výnimkou. To by bolo fajn. Ale čo s pánom Váhu a Tatier? Do raja sa síce za svoju tvrdošijnosť vo vojne o nedeľu nedostane ani na koni, ani bez neho, ale prečo ho máme oberať o jeho vysnívaný sen, o ilúzie, ktoré nosí v hlave? Ak sa mu aj podarí rozhodujúcu bitku vyhrať, poraduje sa, ako keď dieťa dostane svoju hračku, po ktorej túži a inač sa nič nestane. Poddaní pre takú maličkosť sa nepotentujú, Váh nepotečie opačným smerom a Tatry sa určite nezrútia.