Koniec jednej veľkej lásky

(Odpočuté) –Kubko, keď sa za teba vydám, budeš ku mne dobrý a stále ma budeš počúvať? – Hej, Andrejka . – Lebo ak by si ma nechcel počúvať, spravila by som to, čo moja mamka, keď jej otecko robí napriek. – A čo také? – Mamka sa rozpla

če, a potom je otecko k nej taký dobrý, že by jej aj modré z neba zniesol.

– Môj tatko by ju nepočúval, naňho také triky neplatia.

– Ako to vieš?

– Lebo môj tatko je ako aprílové počasie, jeden deň je taký dobrý, že by sa dal namastiť na chlieb, no na druhý deň nás zas všetkých doma tak komanduje, že nikomu ani len prdnúť nedovolí.

– A neskúšala tvoja mamka rozplakať sa?

– Akoby nie. Keď niekedy začne fňúkať, tatko jej povie, len si poplač, moja milá, budeš menej cikať.

– Hrozné. A ty by si mi povedal tak isto ako tvoj tatko mame?

– No, hej, veď som chlap.

– Tak aby si vedel, rozmyslela som si to, nevydám s za teba, – nahnevala sa Andrejka a vyplazila na Kubka jazyk:

– Bbééé, ty hnusák.