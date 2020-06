Jahve alebo Jehova? Aké je skutočné meno Boha?

Kabalisti, ktorí sa popri štúdia Tóry a Talmudu uchyľujú aj k rôznym spôsobom mágie, spevavo vyslovujú dvanásť potenciálnych podôb Božieho mena. Výsledkom toho je, že tí mágovia mnohokrát jeho meno skomolia...

Aj vám sa stalo, že vás navštívili Jehovovi svedkovia? Opýtal som sa ich, či sú presvedčení, že Boh sa volá Jehova. Povedali mi, že s určitosťou to nevedia a pripustili, že sa možno sa volá Jahve.

A keď som im dal ďalšiu otázku, či je možné, že sa nevolá ani Jehova ani Jahve, povedali, že oni veria, že sa tak volá, napriek tomu, že jasný dôkaz nemajú.

Ak teda nevieme s určitosťou povedať, ako sa Všemohúci volá, nemali by sme ho volať ani tak, ani tak. Pretože ani jedno z tých mien nemusí byť správne, čiže aj jedno, aj druhé môže byť prezývka.

Z Božieho mena poznáme len štyri písmená, tzv. tetragram - JHVH, po hebrejský יהוה. Nepoznáme však v tomto mene samohlásky, tie nie sú uvedené ani v najstarších biblických textoch. V raných časoch hebrejčina nepoznala v písanom texte samohlásky, až neskôr ich začali pridávať a to tak, že pod písmená dopisovali čiarky a bodky.

Šalamúnsky to vyriešili niektorí zo stúpencov mystického učenia Kabaly. Tí kabalisti, ktorí sa popri štúdia Tóry a Talmudu uchyľujú aj k rôznym spôsobom mágie, spevavo vyslovujú dvanásť potenciálnych podôb Božieho mena. Výsledkom toho je, že tí mágovia mnohokrát jeho meno skomolia a raz ho (možno) vyslovia správne. Spievajú to stále dookola, až sa dostanú v démonickom opojení do extázy...

Keďže nie som žiaden matematicky génius, neviem vyrátať, koľko možností sa skrýva v spojeniach štyroch písmen tetragramu so samohláskami, pokúsil som sa to teda zistiť manuálnym počítaním. Za chvíľu som narátal 60 rôznych spojení, a to ešte som nebol na konci.

Ak teda pripustíme, že nevieme, ako sa Boh volá, nemali by sme riskovať, že ho vlastne prezývame. Páčilo by sa vám ak by vám ľudia vymýšľali všelijaké prezývky? Určite nie.

Vhodnejšie ako Jehova alebo Jahve bude, ak ho budeme volať jednoducho Boh, Všemohúci alebo Stvoriteľ, prípadne Hospodin.

Svoje pravé meno Všemohúci nechce prezradiť, pretože ľudstvo si ho nectí a pošliapava jeho Prikázania. Keby každý poznal jeho meno, mohlo by sa stať, že koľkí by ho chválili cez jeho pravé meno, toľkí by ho aj preklínali...

Je málo pravdepodobné, žeby nebolo živého človeka, ktorý by vedel, ako sa Boh volá. Verme, že sú medzi nami jedinci, ktorí jeho meno poznajú, ale nemajú dovolené ho prezradiť. Aspoň zatiaľ nie.

