Deväť Božích Prikázaní

Ktorý cap poskákal po hriadkach v Božej záhrade? Čo za premúdrený červ v ľudskej koži mal odvahu poprehrýzať, okyptiť a poprekrúcať slová Stvoriteľa? Vytratilo sa napríklad pôvodné 2. prikázanie zakazujúce modly. Zostalo ich iba 9

Tento text vyšiel pod titulkom – Malé jeruzalemské zemetrasenie – v regionálnej tlači pred 20 rokmi, no istotne má čo povedať aj dnešnému (veriacemu) čitateľovi.

– – – –

Návšteva pápeža Jána Pavla II vo Svätej zemi priniesla nepochybne významné posolstvo – hlas volajúci po zmierení medzi národmi a náboženstvami, no verejnosť si všimla aj drobné otrasy, ktoré predchádzali stretnutiu hlavy katolíckej cirkvi s izraelským premiérom Ehudom Barakom. Ich schôdzka sa mohla začať až potom, keď pápež dal odstrániť z audienčnej miestnosti kríž.

Nejeden prívrženec najväčšieho náboženstva na svete prijal tento pápežov ústupok s nevôľou, vytýkajúc mu, že s pokorou to niekedy trochu preháňa, a tak Vatikán lacno predal kožu na jeruzalemskom trhu. Nemohol vari predstaviteľ Židov prejaviť ako hostiteľ viac tolerancie a veľkodušnosti? Veru, nemohol, pretože v zásadných otázkach ľudská vôľa musí ustúpiť do pozadia. V Starom zákone, Exodus 20, 1-17 si skúsme pripomenúť Desatoro Božích prikázaní. Keď ho porovnáme s Prikázaniami, ktoré duchovní pastieri učia deti veriacich na hodinách náboženstva, ako rátam, tak rátam, z pôvodnej podoby je ich len šesť a pol, niektoré pozmenili. Kde sú chýbajúce? Ktorý cap poskákal po hriadkach v Božej záhrade? Čo za premúdrený červ v ľudskej koži mal odvahu poprehrýzať, okyptiť a poprekrúcať slová Stvoriteľa?



Záhadne sa vytratilo napríklad pôvodné 2. prikázanie zakazujúce modly. Zostalo ich iba 9 a na zaslepenie veriacich spravila cirkev kamufláž - posledné 10. prikázanie rozsekla napoly. Následkom tejto duchovnej slepoty väčšina kresťanov posiela svoje modlitby do kameňa, kovu, papiera, dreva, či do umelohmotných podôb v pevnom presvedčení, že sa dostanú k tomu, komu sú určené. O tom nepochybujem, iba si dovolím otázku: Prečo teda neposielame všetky svoje prosby či vďakyvzdania zakázaným alebo nevhodným spôsobom? Veď keby sme svoje žiadosti hádzali s pomocou skaly do okien úradov, adresát by ich tiež zaručene dostal.

Skutočnosť, že stretnutie pápeža s premiérom židovského štátu sa uskutočnilo len za cenu ústupku, netreba vidieť cez prizmu vlastnej ješitnosti za urážku katolicizmu, ale za iskierku nádeje, že kňazi nebudú veriacich viesť do tmy a pokušenia, ale cirkev sa po takmer dvojtisícročnom putovaní vráti ku koreňom, z ktorých vzišla a z dnešného blúdenia v polopohanských temnotách vyjde na cestu svetla. Pretože aj najhonosnejší chrám sveta, ktorému chýbajú piliere pravých Božích prikázaní, má mizerne málo duchovného svetla.

(Uverejnené 3. mája, 2000 v regionálnom týždenníku Dukla, autor: Alojz Hric.)

– – – –

Onedlho jeden mladý farár, ktorý si to prečítal, odcestoval do Vatikánu. Asi o dva mesiace po uverejnení tohto článku v novinách, čítali kňazi v rímskokatolíckych kostoloch pastiersky list od pápeža Jána Pavla ll. Hlavnou myšlienkou tohto listu bolo, že misionári, ktorí šírili Božie slovo, mali ťažkú úlohu, pretože pohania nevedeli čítať a hovorené slovo sa ľahko zabúda. Preto začali šíriť obrázkové Biblie. Po obrázkoch prišli na rad sochy, kríže a iné modly... (Ten pastiersky list sa mi vo vatikánskom digitálnom archíve nepodarilo nájsť.)

Nuž vieme, ako k modlárstvu sa kresťanstvo dostalo, ale ako sa z toho dostať späť? Obrazoborecké pokusy v 8. A 9.storočí mali len krátkodobý účinok a po čase sa ľudia k modlám vrátili, napriek tomu, že nielen Desatoro a mnoho textov v Starom zákone ale aj apoštoli v Novom zákone nespočetnekrát vystríhali kresťanov pred modlami.

Nové búranie modiel sa neočakáva už aj z toho dôvodu, že veľa z tých modiel je vyhlásených za kultúrne pamiatky. Nezostáva hádam už nič iné, ako premenovať kostoly na múzeá či panoptiká našich hriechov a vrátiť Bohoslužby tam, kde začínali prví kresťania – na lúku.