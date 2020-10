Ako preťať gordický uzol pandémie

Namiesto toho, aby naši politici a iní strašiaci plašili vtáky na poliach, vymýšľajú strašidelné horory, aké by im aj Hitchcock závidel.

Proti nákaze covidom19 nie je imúnny žiaden človek, štát ani etnikum a okrem prísnej karantény a izolácie nakazených osôb, neexistuje žiadny overený liek, ktorý by dokázal zastaviť jej šírenie. Toto je fakt, ktorý zatiaľ musíme prijať, no podarí sa nám odhaliť príčinu, prečo pandémia najsilnejšie postihuje práve Spojené štáty a Južnú Ameriku?

Ak sa nám to podarí, je dosť pravdepodobné, že to bude prvý krok na rozmotanie klbka problémov a nájdeme spôsob ako preťať gordický uzol tejto nákazy, aby príliš nezasahovala do našich životov.

Ľudstvo v poslednej dobe venuje značnú pozornosť boju proti znečisteniu životného prostredia, čo je chvályhodné, no zabúda sa na nie menej dôležité duchovné zamorenie planéty.

Ten pomyselný povraz, ktorý je potrebné rozťať, je spletený zo štyroch hlavných prameňov.

Prvým z nich je strach. Človek, ktorý žije v silnom strachu, sa nakazí oveľa skôr a choroba má zvyčajne ťažší priebeh, pretože strach výrazne oslabuje imunitný systém. V starobincoch žijú klienti (i zamestnanci) v obrovskom strachu, ktorý je ešte znásobený tým, že vidia ako smrť kosí ich druhov či už na infekciu, na iné choroby alebo následkom staroby. Každý z nich si v mysli opakuje, a teraz som na rade ja?

Panika, úzkosť a strach však nie je zavretý za len múrmi domovov dôchodcov, ale je všadeprítomný. Strach z choroby, strach z budúcnosti, strach umocnený katastrofickými správami, ktoré chrlia média.

Ak niekomu diagnostikujú chrípku, povie si, to nič nie je ale mu potvrdia ten „čínsky vírus,“ v podvedomí mu stúpne strach, akoby šlo o rozsudok smrti.

Treba dávať verejnosti na vedomie, že úmrtnosť sa v posledných týždňoch vo väčšine krajín sveta znižuje a dôvod na strach nie je. Okrem toho drvivá časť z tých, ktorí sa nakazia, nemajú žiadne ťažkosti, tak prečo sa máme báť? Média ale aj lekári a iní odborníci by ľudí nemali strašiť, ale upokojovať.

Prevažná väčšina problémov u tých ktorí majú vážny priebeh choroby alebo jej dokonca podľahnú je spojená s obrovským strachom, stresom, nenávisťou a konfliktami s okolím.

Druhý prameň uzla je mágia. Na svete je rozšírených mnoho rôznych druhov mágie, rituálov, šamanizmu a čarodejníctva.

Čaruje sa všade vo svete, no istotne nebudeme ďaleko od pravdy ak priradíme USA, latinskoamerické, africké a ázijské krajiny k tým kde sa to robí viacej, no bez mágie určite nie je ani Európa.

Do amerických štátov priniesli otroci z Afriky vúdú – náboženstvo založené na magickom vyvolávaní a uctievaní duchov. Vúdú, pri zúženom pohľade, aj prispením hororových filmov, je známe rituálnym pichaním špendlíkov do bábky, so zámerom ublížiť inému človeku a údajne podobný spôsob sa používa aj na liečenie.

V Brazílii, ktorá je po USA druhá krajina najviac postihnutá koronou, je to macumba, čo je v podstate tiež vúdú zmiešané s miestnymi animistickými náboženstvami.

Počet stúpencov vúdú sa šíri aj prostredníctvom Internetu, iniciácia sa dá vykonať aj on–line. Mnohí však, ktorí chcú niekomu ublížiť, praktizujú rituály bez iniciácie, na vlastnú päsť. Vúdú však už dávno nie je doménou len čiernych Američanov.

Aj mnoho liečiteľov, šamanistov, čarodejníkov, používa na liečenie svojich pacientov magické praktiky a výnimkou nie sú ani stúpenci mystického učenia Kabaly.

V posledných desaťročiach ľudia na celom svete v ošiali kupujú a hltajú motivačné publikácie, ktoré dávajú návod, ako získať zdravie, peniaze, šťastie, úspechy, lásku... Aj keď sa tam nájde aj niekoľko dobrých rád, ako posilniť svoje sebavedomie, princíp týchto ideí je tiež postavený na mágii. Žiadať nemysliacu zem o silu, objímať strom, aby nám dal zdravie, či prosiť vesmír, aby nám zoslal bohatstvo, je nezmysel. Tomu, kto to praktizuje, to môže cez autosugesciu a démonické entity priniesť chvíľkové náznaky, že to funguje, potom sa všetko zrúti a na konci je všetko horšie ako na začiatku.

Pri mágii si treba všimnúť ešte jeden aspekt. Kto sa ňou zaoberá, môže tvrdiť, že mu pomáha, ale dosť často trpia ľudia v jeho rodine a okolí, či už zhoršením zdravia, vzťahov či narušením psychiky.

Pýtate sa, čo má spoločné pandémia s mágiou? Veľa. Mágia je ako živná pôda pre pandémiu.

Ak porovnáme Slovensko a susednú Českú republiku, vidíme, že koronavírus má tendenciu šíriť sa v Čechách niekoľkonásobne viacej. Argumentovať tým, že je to preto, lebo vyše tri štvrtiny Slovákov sa hlási ku kresťanskému náboženstvu, kým v Čechách približne rovnaký podiel zo všetkých obyvateľov majú ateisti, neobstojí.

Tých príčin môže byť viacero, no jednou z príčin môže byť, že v Čechách je oproti Slovensku viac rozšírená mágia, a preto aj pandémia.

Začiatkom júla mnoho svetových médií informovalo, že v Prahe na Karlovom moste sa 2000 ľudí na hostine symbolicky rozlúčilo s pandémiou a to aj napriek tomu, že koronavírus ani zďaleka nemali pod kontrolou. Toto podivné správanie Čechov bolo nepochopiteľné a hoci to môže vyzerať ako špekulácia, dá sa to vnímať ako pokus poraziť pandémiu tým, že si ju po rozlúčke prestanú všímať a zdolať vierou a sugesciou (možno aj mágiou?). Pražania však neuspeli a šírenie vírusu sa ešte zvýšilo.

Ak niekto povie, že je neveriaci, treba to brať s rezervou, pretože čistý ateista, ktorý naozaj v nič neverí, je skôr zriedkavosť. Kresťan verí v Boha a v posmrtný život, no stretávam sa s tými, ktorí tvrdia, že sú ateisti, no vysvitne, že často si hľadajú akúsi alternatívu k náboženstvu, veria na moc mágie, rituálov, na anjelov či na éterické bytosti podobné anjelom.

Nemodlia sa, možno z hrdosti alebo jednoducho preto, lebo neboli tak vychovaní, ale neváhajú prosiť stromy, vodu, vzduch, prírodu, vesmír, aby im pomohli očistiť karmu a zlepšiť život. Ba nájdu sa aj takí, čo prosia o pomoc mimozemšťanov...

Na východnom Slovensku, ale aj na Ukrajine, v Rusku, Poľsku i v balkánskych krajinách sa pomerne často robí druh mágie – tzv. odrábanie zočí – pri ktorom sa hádžu horiace uhlíky alebo zápalky do vody za odriekania magických slov. Počul som, že nejedna veriaca na Slovensku (ženy to robia častejšie ako muži), sa toho zbavila, po tom, čo ju kňaz upozornil, že je to proti viere. Bolo by dobre, keby duchovní predstavitelia náboženstiev pri boji proti pandémii vyvinuli viac úsilia a apelovali na veriacich, aby sa vyhýbali vešteniu, vykladaniu kariet a všetkým spôsobom čarov a mágie.

Tretí prameň je nenávisť. To je ďalšie prihnojenie pre choroby a zvlášť pre takú nákazlivú nemoc akou je covid19. V Spojených štátoch je nenávisti toľko, že bublajúci kotol prekypuje. Potomkovia otrokov sa cítia ukrivdení, súc presvedčení, že rasizmus a diskriminácia ešte nevyhynula. Opakované pochybenia policajtov, po ktorých zomiera viac afroameričanov ako bielych, vyvolali krvavé demonštrácie, bitky, zabíjanie, rabovanie a následné tvrdé represie síce vzbury potlačili, ale hnev nenávisť a zlosť v mysliach zostala. Určite sa nedá povedať, že každý biely Američan nenávidí černocha a opačne, medzi mnohými sú istotne aj dobré vzťahy, v protestoch proti rasizmu vystupujú aj potomkovia otrokárov, ale nie je málo ani tých , ktorí v podvedomí nosia v sebe nenávisť.

Vo svete je veľa príkladov neznášanlivosti a nenávisti medzi národmi, národnosťami, rasami a etnikami, medzi ktoré patrí aj Izrael, kde sú odveké konflikty; nenávisť a pomstychtivosť neustále vrie medzi židmi a arabmi. Ani tam, podobne ako v Štátoch, vo Francúzsku, kde sa búria tzv. žlté vesty či v Španielsku, kde je silné napätie vo vzťahoch s Kataláncami, ak nezačnú hľadať cesty k zmiereniu, nebudú to mať boji s pandémiou ľahké.

Štvrtý prameň gordického uzla je závisť. V desiatom prikázaní Boh varuje ľudstvo pred touto zlou vlastnosťou, ale len málokto sa môže pochváliť tým, že nemá v sebe ani štipku závisti alebo žiarlivosti. Celý svet je skrz–naskrz zamorený závisťou, žiarlivosťou a nezdravou rivalitou ako veriacimi tak aj ateistami.

Je pravda, že nový koronavírus bol na začiatku po vypuknutí značne nákazlivý a dosť agresívny, ale teraz to už nie je pravda. Infekčnosť je stále dosť vysoká ale jeho agresivita sa znížila a nie je ani o chlp väčšia ako pri bežnej sezónnej chrípke. A keď vezmeme do úvahy, že PCR testy majú len okolo 70 percentnú spoľahlivosť a vykazujú veľa falošne pozitívnych výsledkov, počet skutočne infikovaných môže byť o tretinu nižší oproti údajom z médií. Aj tu vidíme, ako ľahko sa dá umelo udržiavať davová panika na vysokej úrovni.

Treba si všimnúť ešte jeden dôležitý detail. Počas trvania pandémie od jari do jesene sa na Slovensku v porovnaní v minulými rokmi za rovnaké obdobie celková úmrtnosť nezvýšila! Rozdiel je len v tom, že kým pred pandémiou zomrelým písali do úmrtných listov iné diagnózy, teraz lekár tam občas napíše, že príčinou bol ten vírus z Číny.

No povedzte, neumreli by ste s radosťou (prepáčte tú omrvinku čierneho humoru), ak vám do úmrtného listu napíšu Covid 19 namiesto mŕtvice, rakoviny či infarktu?