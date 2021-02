Schovajte ten nos!

(Fejtónovým perom) ...prísne ma upozornila predavačka v obchode. – A čo, mladá pani, vám sa nepáči môj raťafák? – ohradil som sa. – No, čo už, dám si spraviť plastickú operáciu, budem ho mať krajší ako Alain Delon v mladších rokoch

a potom sa vám prídem ukázať, dobre?

Keď mi predavačka odvrkla, že ani plastika mi nepomôže, bol som z toho skormútený a vykoľajený a zamaskoval som si celú tvár, len štrbinku medzi čiapkou a koreňom nosa som si nechal, aby som videl.

Byť takto dobre zamaskovaný je vlastne výhoda, veď bez toho, aby som vzbudil podozrenie, môžem smelo vykrádať benzínové pumpy, pošty, ba aj na banku by som si trúfol, len si musím zadovážiť obrovské vrece, do ktorého by sa zmestili všetky prachy, čo tam majú, ani cent by som im tam nenechal. Ale také vrece nemám, tak som sa toho plánu radšej vzdal, lebo uznáte, že kradnúť do igelitky, kde sa veľa toho nezmestí, sa mi vôbec neoplatí.

V maske už aj spím, do zrkadla sa na seba už ani nepozerám a vonku len čo si vyfúkam sopeľ, hneď nos pre istotu schovám, veď keď sa nepáčil predavačke, nemusel by sa páčiť ani mužom zákona. Keby ma zbadal dáky horlivý policajt, čo strašne túži po povýšení, určite by môj nos ohodnotil na mastnú pokutu. Darmo by som si namýšľal, že by som mu ušiel, ale som si uvedomil, že neviem bežať tak rýchlo ako Volko, aj keď na vojenčine som nebol žiadny slimák, ale tretí najlepší šprintér na rote. Ani vyšplhať sa pri úteku po hromozvode na strechu nejakej budovy nedokážem tak ako Spiderman, nepomohlo by mi ani to, že v šplhu na lane som na vojne bol najlepší v celej divízii.

Mladý vyšportovaný svalovec v policajnej uniforme by ma dohonil skôr ako by som spravil päť krokov, a kým druhý by všetko zaznamenával na kameru, zhodil by ma na zem, kľakol na krk a nasadil putá... a večer by som sa videl v televízii ako odstrašujúci príklad toho, ako treba zatočiť s tými, čo svoje nosy príliš vystrkujú a ľudia pri obrazovkách by tlieskali a radovali sa, že ahá, chytili ďalšieho lotra, tak mu treba a do basy s ním.

Do väzenia, aby som si tam mohol posedieť v spoločností najváženejších osobností, čo si statočne nakradli miliónové majetky, by ma asi nedali, lebo lochy majú teraz preplnené, ale pokutu, či by sa mi to páčilo alebo nie, by som vycalovať musel. Nie žeby mi potom hrozil hlad, nanajvýš by som bol nútený niekoľko dní jesť len nemastený chlieb a zapíjať vodou z vodovodu. Preto všetci, ktorí nemáte nijaký výnimočný nos, len taký obligátny, či už ste sa s takým, podobne ako ja, narodili, alebo vám ho skrivila manželka valčekom na cesto, alebo vám ho zlomili v boxerskom ringu a podobne, radšej ho nikomu neukazujte.

Ale aj vy ostatní, dámy a páni, ktorí ho máte pekný, krásny či dokonca úžasne nádherný, lepšie spravíte, ak sa ním nebudete pred nikým predvádzať a pýšiť sa, lebo by vám ho všetci závideli a z tej závisti by ste zle dopadli a už vôbec nerátajte s tým, žeby vám nejaký extrémne ctižiadostivý a závistlivý žandár odpustil pokutu. Alebo, čo by bolo ešte horšie, možno by vám aj vyrubili daň, a to by ste zaň do konca života museli platiť.